شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحتفل مع أحفاده "لولو وديدو" بعيد ميلادهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أزماته الأخيرة مع مطربى المهرجانات ولو لبعض الوقت، وظهر فى صورة أسرية مع أحفاده التوأم من ابنته الراحلة دينا، مجدى وماليكا، وقام بتهنئتهما بعيد ميلادهما.



هانى شاكر وحفيديه

ونشرنقيب الموسيقيين، عبر حسابه لانستجرام، صورة له يحتضن حفيديه، صحبها بتعليق: " عيد ميلاد سعيد Dedo & Lolo".

يشار أن مجدى وماليكا، هما أبناء دينا هانى شاكر التى توفيت عام 2011 متأثرة بالمرض.





وكان الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، أنه لا حقيقة لما يشاع حول اشتراط النقابة ارتداء محمد رمضان ملابس لائقة وعدم التعرى فى الحفلات ليتم استثناءه من قرارالمنع الذى أصدره الأسبوع الماضى، مؤكداً أن هذا الأمر غير حقيقى.

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وكان الفنان هانى شاكر، فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من هؤلاء المطربين، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على ثوابت المجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.