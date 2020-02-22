شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..روضة عبدالله تطرح "يا شبابة" من التراث التونسي بجزيرة قرقنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت المطربة التونسية روضة عبدالله أغنية جديدة من ألبومها القادم وهي أغنية " يا شبابة " من أغاني التراث التونسي لجزيرة قرقنة، وقد قدمتها الفنانة روضة عبد الله في برنامج عرضها " قطايتي" وستكون من ضمن أغاني ألبومها الأول " دانة".

الأغنية من توزيع الموسيقي سامي بن سعيد وأخرجها موسيقيا دومينيك سابلي، اختارت روضة عبد الله تصويرها بجزيرة قرقنة، وقام بإخراج الفيديو كليب التونسية المقيمة بكندا نزلي فريال قلال وهو يمثل تجربتها الأولى في الإخراج بعد تجاربها المميزة كسيناريست لمسلسلات تونسية مثل ناعورة الهواء وفلاش باك.

ساهمت وزارة الشؤون الثقافية بتونس في إنتاج هذا العمل وإختارت روضة عبد الله تصوير الفيديو كليب بجزيرة قرقنة كتحية لأهاليها ورغبة في تقديم أجمل الأماكن بالجزيرة.

يذكر أن روضة عبد الله قدمت منذ فترة حفلا بمصر حضره رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر والسفير التونسي بالقاهرة نجيب المنيف وكان الحفل بعنوان " ليلة تونس "وغنت روضة حوالي 10 أغاني من رصيدها ومنها (قطايتي) كلماتها وألحان منى شطورو وأغنية " دانا دنه " كلماتها وألحان مني شطورو وروضة عبد الله و( اللي فات ) كلماتها وألحانها و( ساعات ) كلماتها وألحان منى شطورو و( بين الوديان ) من الموروث الموسيقي التونسي و( جمل يهدر ) من موروث موسيقى الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الحدودية الصحراوية التي تجاورها وأغنية ( يا شبابة) من الموروث الموسيقي التونسي وأغنية ( وعلاش ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( أنا حبيت ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو. و( انادي انادي ) كلمات وألحان روضة عبد الله .

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