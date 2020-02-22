شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير عن الدكتور مجدى يعقوب: فخر مصر و ربنا يخليك لكل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان شريف منير، عن فخره بالسير الدكتور مجدى يعقوب، مؤكدا أنه فخر مصر وحبيب الجميع، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

ونشرمنير، عبرحسابه على انستجرام، صورة للدكتور يعقوب، صحبها بتعليق: "حبيب الكل، فخر مصر، سير مجدى يعقوب، ربنا يخليك لكل الناس".



شريف منير

كما حرصت عدد من الفنانات، التعليق على منشور شريف منير، حيث علقت الفنانة السورية جومانا مراد، قائلة: "فخر مصر وكل العرب، ربنا يحفظه"، فيما أمنت الفنانة منى ممدوح، على داء منير، قائلة: "يارب"، وعلقت المطربة إيناس عز الدين: "فخرنا كلنا".

يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل فى دورتها الثالثة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "كرمنا اليوم صناع الأمل فى دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب فى القاهرة.. صناعة الأمل هى الصناعة التى لا يخسر فيها أحد".

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من ناحية أخرى، تحدث جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى.

وقال يعقوب "الفكرة إن إحنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظرعندهم فلوس أو معندهمش، شكلهم إيه لونهم إيه ديانتهم إيه.. والمركز ده - أى مركز القلب فى أسوان - والمركز الجديد مبياخدش ولا مليم".

وفى تقرير نشرته شبكة "CNN"، خلال حوارها مع الدكتور مجدى يعقوب، أوضحت أن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى الجديد لعلاج مرضى القلب، سيجرى 10 آلاف عملية مجانية سنوياً، فيما أجرت "CNN"، حوارًا مع الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، للتحدث عن أسباب أمراض القلب فى الشرق الأوسط وطرق تجنب الإصابة بها.