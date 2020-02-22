شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. موزع بنت الجيران يكشف مفاجآت عن أزمة المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مؤيد ومعارض، وصدارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى بهذه العبارة يمكن إيجاز ما خلفته أغنية "بنت الجيران"، التى حققت ملايين المشاهدات، لتكون رقم 1 ضمن أغانى المهرجانات، وتزاحم الكبار. Advertisements وبعد شهرة حسن شاكوش وعمر كمال الواسعة بعد هذه الضجة، كان ”الخليج 365” على موعد مع إسلام ساسو موزع الأغنية الأكثر إثارة للجدل، والذى يرصد الفيديو التالى أهم تصريحاته.

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