مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن شراكته مع مجموعة MBC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن شراكة رئيسية مع مجموعة MBC، إذ من المقرر أن يتم بث حفل افتتاح المهرجان على الهواء يوم 12 مارس حصريًا على MBC TV.

تتزامن هذه الخطوة مع عدة مبادرات أخرى، إذ تقوم MBC الأمل، ذراع الخدمة المجتمعية التابع لمجموعة MBC والمهتمة بتمكين وتنمية قدرات الشباب العربي، بعقد مسابقة أفلام البحر الأحمر القصيرة. وسيتم اختيار 10 مشاريع للأفلام القصيرة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تقديم منح لصناع الأفلام وورشة عمل ليوم واحد للتحضير لجلسة عرض الأفلام.

وسيقوم المخرج والمنتج الإيطالي ستيفانو تيلدي بتدريب المرشحين؛ بهدف تقوية مهاراتهم ومنحهم النصائح الخاصة بكيفية تقديم عروض أفضل، وذلك قبل موعد التقديم في السوق. ومع نهاية المسابقة، ستقوم MBC بمنح أربع من المشاريع المشارِكة جوائز.

وفي السياق ذاته، أكد محمود صباغ، مدير مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلاً: "يسرنا عقدنا لهذه الشراكة مع مجموعة MBC لتصبح شريكنا الرئيسي في تنظيم النسخة الأولى من المهرجان، وإلى جانب بث أنشطة المهرجان، عملنا يد بيد مع مؤسسة إعلامية كبرى لإطلاق عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية على هامش المهرجان."

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ومن جانبه، أكد بيتر سميث مدير ستديوهات MBC قائلا: "شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأتي انطلاقا من التزام MBC وإيمانها الراسخ في الموهبة والإبداع التي يتمتع بها الشباب السعودي، فنحن نؤمن أن هذا الجيل الجديد الموهوب له دور محوري مؤثر في تغيير خارطة المحتوى الإعلامي والترفيهي في المنطقة والتي تتضمن الأفلام المستقلة والسينما التجارية."

وأضاف سميث قائلا: " MBC تلعب دورا في تشكيل الجيل الجديد من صناع المحتوى من الشباب السعودي، وذلك من خلال مبادرات أطلقت ورش العمل والدروس التعليمية الخاصة بها في المملكة أوائل عام 2019، ولسنا بحاجة للتأكيد أن شراكتنا مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هي شراكة منطقية فأهداف ورؤى المؤسستين تتطابقان نحو الشباب العاملين بمجال الإعلام والإنتاج السينمائي في المنطقة، فنحن نتطلع لتقديم شبابنا المبدع للعالم."

كما سيستضيف المهرجان ومجموعة MBC الأمل، ثلاث جلسات نقاشية عن مستقبل صناعة الفيلم خلال الفترة ما بين 13 إلى 18 مارس، تضم خبراء دوليين ومحليين.

وبالإضافة إلى ذلك ومن خلال هذه الشراكة، سيتم عقد ثلاث ورش عمل يومياً خلال الأيام الخاصة بالموهوبين في يومي 17 و18 مارس، وذلك بهدف منح كُتّاب السيناريو والمخرجين والمنتجين السعوديين الفرصة للحصول على جلسات ثنائية مع تيلدي لمساعدتهم في الحصول على تقييم تفصيلي وخاص بأعمالهم.

تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020. يقام المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها منطقة تراث إنساني على مستوى العالم وفق اليونسكو، ويلتزم المهرجان بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.