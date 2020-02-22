شريف منير يوجه رسالة لـ"مجدي يعقوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر الفنان شريف منير، عن فخره بالدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابه الخاص على انستجرام. ونشر منير، صورة ليعقوب، وعلق: "حبيب الكل، فخر مصر، سير مجدي يعقوب، ربنا يخليك لكل الناس". وعلقت الفنانة السورية جومانا مراد: "فخر مصر وكل العرب ربنا يحفظه ". يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

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