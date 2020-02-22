بالفيديو| أحمد حلمي يعلق على قرار منع أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد حلمي عن رأيه في قرار منع أغاني المهرجانات، وذلك في حوار أجراه مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر.

وقال حلمي "أي حاجة بتنتشر الناس بتتناولها أو بتسمعها لازم ناخد بالنا منها، أنا مش مع المنع أنا مع التصفية والتنظيم لأن أكيد فيه ناس بتقول كلام حلو، وبيعملوا ألحان حلوة، وناس أصواتها حلوة، وناس عندها مواهب حقيقية".

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وتابع "فكرة التعميم، لا مش هناخد العاطل مع الباطل، فيه ناس هتتظلم، زي اختبارات التمثيل ناس كتير اوي بتقولك بنعرف نمثل، فيه لجنة بتختبره لاقوه بيعرف يمثل تجيزه مبيعرفش مع السلامة، فلازم النقابة تقنن الأصوات".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي نشر منذ فترة فيديو يجمعه بالفنان حسن شاكوش ظهر فيه الأخير وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".