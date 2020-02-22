بالفيديو| أحمد حلمي: سنقدم أفلامًا تحكي قصص صناع الأمل وإيراداتها ستذهب للمبادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد حلمي عن المهام الموكلة إليه، بعد اختياره سفيرًا لمبادرة صناع الأمل، وذلك في حوار أجراه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر.

وقال حلمي "لأول مرة في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد يتم اختيار سفير، الأول كان لا يتم اختيار سفراء، المؤسسة تضم صناع أمل جوه المبادرة، وهما كتير جدا بيتقدم آلافات، وبيتم اختيار اكتر 5 قدموا خدمات للناس، والمبادرة ممكن ينضم ليها أي حد في العالم مش قاصرة على الدول العربية".

وتابع "دوري هحاول أطوع الفن عموما في خدمة هذه المبادرة، في الخطة اننا نجسد حكايات من قصص صناع الأمل، شغالين عليها وهتبقى أفلام تجارية مش على السوشيال ميديا أو اليوتيوب أو وثائقية، هتتوزع في السينمات وتدخل مهرجانات، وأعتقد الغرب وأمريكا بيدوروا على حاجات شبه دي لأنهم معندهمش الحاجات دي وبيحبوا الأفلام القائمة على قصص حقيقية".

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وأضاف حلمي "الغرض أن يكونوا نماذج يحتذى بيها في المجتمع، وكل الإيرادات هتتصرف جوه المبادرات مرة أخرى"، وعن تبرعه لمستشفى مجدي يعقوب قال "التبرعات لمستشفى مجدي يعقوب حاجة مذهلة إحساس بالخير غير طبيعي، النهادرة المستشفى قربت من نصف مليار تقريبًا مستشفى هيخدم الفقراء في مصر، مقدرش اتأخر عن أي حاجة ولو في مقدوري اعمل اكتر من كده هعمل".

وعن جديده الفني، أوضح "شغالين على حاجة ربنا يسهل وتظهر في العيد الكبير وأتمنى أن تنال الإعجاب".