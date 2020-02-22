سيرين عبد النور ترقص في عيد ميلادها على أغنية "شو حلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بمقطع فيديو ترقص فيه على أغنية "شو حلو"، وهي تحتفل بعيد ميلادها أمس الجمعة 21 فبراير الجاري.‏

وانهالت التعليقات عبر حسابها الخاص على انستجرام على مقطع الفيديو الذي غنت فيه الأغنية الشهيرة "شو حلو" للمطرب اللبناني زياد برجي، وحرص الجمهور على تهنئتها بعيد ميلادها.

سيرين عبد النور طرحت مؤخرَا أغنية "ليلة" من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان شادي حسن .