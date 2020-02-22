بالفيديو| أصالة: أتعالج نفسيًا وظروف سيئة أدت لانفصالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

أطلت الفنانة أصالة على جمهورها في حوار عرضته قناة سكاي نيوز عربية، تم إجراؤه في العاصمة الفرنسية "باريس"، وتحدثت من خلاله عن علاقتها بالفن والموضة، وبأسرتها.

وعن إعجاب البعض بأغنية "شامخ" وتعليق البعض الآخر بأنهم يريدون أن يروها دائمًا قوية، كما ظهرت في الكليب، قالت: "الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي وشموخي، أنا مجموعة أشياء، ومن بدايتي، من ربع قرن لليوم وأنا مجموعة أشياء".

وتابعت "سبب من أسباب قربي للجمهور إني كتير مُترجمة للناس، وبحب هذه العلاقة بيني وبين الناس، لما غنيت (شامخ) كنت مكسورة وحزينة أكتر مما تتصور وتعبانة نفسيا وبتعالج عند دكتورين، ولحد دلوقتي لسه بتعالج، مريت بظروف سيئة أدت لانفصالي، بالتأكيد مكنتش بحالة مستقرة ومرتاحة، واللي صورته كان الحقيقة وده جزء من شخصيتي".

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وعن انفصالها وتأثرها بالطلاق، وأن البعض يراها شخصية قوية لا تتأثر بابتعاد رجل عنها، علقت أصالة "كتير بتأثر لما رجل يبعد عني، لأنه مش أي رجل كنت معلقة فيه وبحبه، والحب والعشق بحياتي مش سهل اللي حبيته حبيته كتير".

كانت أصالة أعلنت مطلع يناير الماضي، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتبت "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائياً عن والد ابنيّ آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".