إيمان السيد تصدم جمهورها: "رغبة ملحة في ترك المهنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - صدمت الفنانة إيمان السيد، عدد كبير من متابعيها، بمجرد إعلانها عن رغبتها في اعتزال مهنة التمثيل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إيمان: "رغبة مُلِحة وبتزيد مع الوقت في ترك المِهنة"، وتفاعل معها عدد من المتابعين، من بينهم فنانين، حيث علّق الفنان عمرو عبدالعزيز، بقوله "مش لوحدك".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي عاتبها على رغبتها في ترك الفن الذي تحبه، وطالبها البعض بضرورة إعادة النظر.

وشاركت الفنانة إيمان السيد في مسلسل "البرنسيسة بيسة" رمضان الماضي أمام الفنانة مي عز الدين.