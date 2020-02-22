راندا البحيري لمجدي يعقوب: عشت فخرًا لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة للدكتور مجدي يعقوب.

وكتبت في تعليقها على الصورة "بروفيسور مجدي يعقوب شكرا، بحبك جدا ربنا يخليك لينا يارب. فخر مصر والمصريين، عشت فخرا لنا. نحترمك ونقدرك، نتمنى لك حياة سعيدة وصحة وحب، ادعي الله يطيل بعمرك ويمدك بالصحة يا أرقى من انجبت مصر".

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كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".