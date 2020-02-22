تراند اليوم : شاهد.. ماذا قالت "أصالة" عن طلاقها من طارق العريان؟



في أول تعليق رسمي لها عقب إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان قبل أسابيع، قالت الفنانة السورية أصالة نصري، أنها أحبته كثيرًا.

وتابعت خلال حديثها مع قناة سكاي نيوز عربية، أنها كانت تعاني من تعب نفسي وكانت مكسورة بعد طلاقها، وقالت ":كنت متعلقة به كثيرًا، وكنت أحبه، وأنا عمومًا الحب في حياتي ليس سهلًا، وأنا أحببته كثيرًا".

وأوضحت أنها خلال إطلاق أغنيتها "شامخ"، كانت حالتها سيئة جدًا وتمر بظروف صعبة بسبب انفصالها، الذي لم تتطرق إلى أسبابه.

وكانت أصالة أطلقت أغنيتها "شامخ" بعد إعلان طلاقها من طارق العريان، وهو ما اعتبره البعض ردًا على انفصالها، الذي أثار جدلًا كبيرًا، خاصة بعد الأنباء التي انتشرت عن اكتشافها خيانته لها مع فنانة سورية، لكنها لم تتطرق رسميًا لمثل هذا الأمر.