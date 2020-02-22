أمل عرفة تستعد لطرح عمل جديد برمضان

نشرت الفنانة أمل عرفة صورة جديدة جمعتها بالفنان دريد لحام من كواليس شارع شيكاغو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت أمل على الصورة قائلة:"مع الكبير دريد لحام كواليس شارع شيكاغو". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلقت أمل على الصورة قائلة:"مع الكبير دريد لحام كواليس شارع شيكاغو".

يذكر أن الفنانة أمل عرفة ستخوض السباق الرمضاني بمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالعزيز، عباس النوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، مهيار خضور، مالك محمد، حسام الشاه.

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