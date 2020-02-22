شاهد.. نشوى توجه رسالة للفنان أحمد حلمي

وجهت الفنانة نشوى مصطفى رسالة تقدير للفنان أحمد حلمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت نشوى على صورة قائلة:"أحمد حلمى مثال مشرف للفنان المصرى اللى بيوظف فنه فى خدمة الانسانية احمد اتبرع بمليون جنيه فى مبادرة صناع الامل وتم اختياره سفير من سفراء الامل تحت رعاية صاحب السمو حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم". بمليون جنيه فى مبادرة صناع الامل وتم اختياره سفير من سفراء الامل تحت رعاية صاحب السمو حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم".

يذكر ان الفنانه نشوى من أحدث أعمالها مسرحية "عطل فني" بطولة اكرم حسني، هشام ماجد، شيكو اسماعيل، فرغلى واتاكا، تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

ونالت مسرحية عطل فنى ارشادات واسعة من الجمهور السعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض. أحدث أعمالها مسرحية "عطل فني" بطولة اكرم حسني، هشام ماجد، شيكو اسماعيل، فرغلى واتاكا، تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.ونالت مسرحية عطل فنى ارشادات واسعة من الجمهور السعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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