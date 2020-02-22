محمود علاء: "مالناش نصيب" مفاجأة إيناس عز الدين للجمهور

تستعد المطربة إيناس عز الدين لطرح أغنيتها الجديدة "مالناش نصيب"، ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة. وقال مهندس الصوت محمود علاء في تصريحات صحفية: "أغنية" مالناش نصيب" ستكون مفاجأة للجمهور، فتناولتها المطربة إيناس عز الدين بشكل مختلف وجديد وساعدها في ذلك مرونة صوتها. مختلف وجديد وساعدها في ذلك مرونة صوتها. Advertisements وأضاف:" العمل مع الموزع طارق عبد الجابر إضافة لأي شخص بسبب اختلاف نوعية المزيكا التي يقدمها، والأغنية ستطرح قريبا خلال أيام. جدير بالذكر أن أغنية "مالناش نصيب" من كلمات سمو الامير عبد الإله بن فهد، الحان غريب، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر محمود علاء، تم تسجيل الأغنية الغناء باستديو الوطن دبي مهندس شريف منير، إخراج : ديبي جاد، ومن إنتاج شركة "أنا" للإنتاج والتوزيع الفني بندر الدوسري.

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