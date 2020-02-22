انطلاقة قوية لراديو أور بمصاحبة كبار النجوم والاعلاميين

انطلقت اذاعة "راديو اور" بقوة ، بمشاركة عدد كبير من كبار الاعلاميين والفنانين ، ورفع فريق الاذاعه شعار " مش هتلاقى اذاعه زينا "، لانها تقدم محتوى متنوع ومختلف، مابين الموسيقى والغناء والترفيه والموضه والازياء والفاشون بقيادة المخرج مايكل صفوت.

أولى البرامج المعروضه على الاذاعه هو "ريحة مصر" تقديم الكاتب الصحفي و الإعلامي أمجد مصطفي، وهو أول توك شو فني عبر الإنترنت، ويقدم خلاله لقاءات متنوعة مع نخبة متميزة من نجوم الفن فى مصر و الوطن العربي،ويذاع يوم الجمعة فى العاشرة مساءًا، والإعادة السبت فى 10 مساءاً

أيضا تقدم الإذاعة باقة متنوعه من موسيقى الموسيقار العالمى عمر خيرت بالتعاون مع "راديو عمر خيرت"، ويذيع أجمل ما قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت – من أعمال موسيقية متميزة ،ويذاع السبت فى ال 8 مساءا، ويعاد الخميس فى 8 مساءاً.

وباقة متنوعه من اجمل ماقدم الفنان على الحجار تحت عنوان"حجاريات"،ويذاع يوم الأحد فى 8 مساءاً، ويعاد الثلاثاء فى 10:30 مساءاً.

كما تقدم الدكتورة سحر سرور برنامج :

Be Unique الخاص بالتغذية العلاجية و السمنة و النحافة، ويقدم يوم الجمعة فى الساعة 8 مساءاً،ويعاد الإثنين فى 9:30 مساءاً

ويقدم برنامج " حكايات البحر"مع الصحفية : د.نشوى فوزي حلقات متخصصة عن ذكرياتنا و حكاياتنا للبحريوم الجمعة – الساعة 9:30 مساءاً ويعاد الإثنين – الساعة 9:15 مساءاً .

ايضا برنامج كالتيوراما تقديم هبه عثمان، يتحدث عن البانوراما الحضارية للشخصية المصرية، ويذاع لأحد فى 8:30 مساءاً،والإعادة الثلاثاء فى 8 مساءاَ.

اما برنامج : Lady ORE – تقدمه خبيرة الموضة رضوى سامي،عن أحدث صيحات الموضة و الأزياء و الفاشون، ويذاع الجمعة الساعة 9:15 مساءا، ويعاد الثلاثاء فى 9:30 مساءاً

وبرنامج " الحكاية و مافيها" تقديم شيري حنا،لحل المشاكل العائلية و الشخصية، ويذاع الأحد فى الساعة 9:15 مساءاً،ويعاد فى الثلاثاء الساعة 8:15 مساءاً

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ويقدم الاعلامى عمرو المنتصر برنامج Old ORE - ، والذى يقدم لحظات

خاصه لإستعادة ذكريات الاغاني و الأفلام و الكتب و القصص النادرة، ويذاع الإثنين فى الساعة 8:30 مساءاً، ويعاد الأربعاء فى الساعة 8:15 مساءَ

اما الاعلامية حسناء الحسن تقدم برنامج يختص بالإرتقاء بالذوق العام، ويذاع الجمعة الساعة 8:30 مساءاً،ويعاد الإثنين الساعة 10:15 مساءا .

كما يذاع برنام : Infinity – تقديم الباحثة فى علوم الطاقة ليالي مصطفى، برنامج متخصص بعلوم الطاقة و الأبراج و الفلك، ويذاع الجمعة – الساعة 10:15 مساءاً ، ويعاد الأربعاء فى الساعة 8 مساءاً.

وتقدم الصحفية ميرنا عصام برنامج ريأكت المتخصص بكل مستجدات السوشيال ميديا، ويذاع الإثنين فى الساعة 8:45 مساءاً،ويعاد الأربعاء فى الساعة 9:45 مساءاً

اما برنامج : Life Coachفيقدم اللايف كوتش و التنمية البشرية ، وتقدمه متخصصة التنمية البشرية ريهام علام ، ويذاع الثلاثاء فى الساعة 9:15 مساءاً، ويعاد الأربعاء فى الساعة 9:15 مساءاً .

ويقدم برنامج"خبط فى المطبخ"مع المذيعة نهى حمدي ، ويذاع الأحد الساعة 9:30 مساءاً ، ويعاد الثلاثاء – الساعة 10:15 مساءاً.

ويقدم برنامج Mood Cloud أجدد الأغاني العربية،ويذاع الأحد الساعة 10 مساءاً، ويعاد الخميس فى الساعة 10 مساءاً.

ويقدم برنامج علي المود ،موسيقى DJ، ويذاع يوم الإثنين فى الساعة 8:00 مساءاً، ويعاد الأربعاء فى الساعة 10:30 مساءاً ،كما يهتم بتقديم نشرة أخباريه يوميا فى ال9 والعاشرة مساءا