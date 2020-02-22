الليلة.. فرقة "التخت العربي للموسيقى والغناء" تحيي حفلًا موسيقيًا بالجمهورية

تستعد فرقة "التخت العربي للموسيقى والغناء" بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وبمصاحبة مجموعة من العازفين، لإحياء حفل موسيقي بعنوان "بليغيات"، في الثامنة مساء اليوم السبت، على مسرح الجمهورية. اليوم السبت، على مسرح الجمهورية. ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من أغاني الطرب ، مستعيدة الإرث الموسيقي الزاخر لألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والتي تغنت بأصوات عمالقة الفن العربي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وغيرهما من مطربي الزمن الجميل. ، مستعيدة الإرث الموسيقي الزاخر لألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، والتي تغنت بأصوات عمالقة الفن العربي، مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وغيرهما من مطربي الزمن الجميل.

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