الليلة.. فرقة "المربع" تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تحيي فرقة "المربع" حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، السبت.

ومن المقرر أن يشارك الفرقة الغناء الفنان الأردني طارق أبو كويك الشهير بلقب

الفرعي، ويقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن "المربع" فرقة روك عربية من عمّان، الأردن،

تأسست عام 2009، اشتهروا بعد إطلاق أول ألبوم بنفس الاسم المربع فى ألفين وإثنى عشر.

وفي 2015 أطلقوا ألبوم من نفس الناس، ازدادت شهرتها بعد الحفلة التنافسية ساوند كلاش مع فريق آخر من الأردن، "اوتوستراد" المشهور.. في 2016 أصدروا ألبوم "طرف الخيط".