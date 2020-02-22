راندا البحيري توجه رسالة للبروفيسور مجدي يعقوب



عبرت الفنانة راندا البحيري بحبها للبروفيسور مجدي يعقوب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



علقت راندا على الصورة قائلة: "بروفيسور مجدي يعقوب شكرا بحبك جدا ربنا يخليك لينا يارب

فخر مصر و المصريين عشت فخرا لنا نحترمك و نقدرك نتمني لك حياة سعيدة و صحة و حب ادعي الله يطيل بعمرك و يمدك بالصحة يا ارقي من انجبت مصر".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل " الأخ الكبير" ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، احمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.