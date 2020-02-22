راندا البحيري توجه رسالة للبروفيسور مجدي يعقوب

عبرت الفنانة راندا البحيري بحبها للبروفيسور مجدي يعقوب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
فخر مصر و المصريين عشت فخرا لنا نحترمك و نقدرك نتمني لك حياة سعيدة و صحة و حب ادعي الله يطيل بعمرك و يمدك بالصحة يا ارقي من انجبت مصر".
علقت راندا على الصورة قائلة: "بروفيسور مجدي يعقوب شكرا بحبك جدا ربنا يخليك لينا يارب
يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري مسلسل " الأخ الكبير" ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، احمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.
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