شاهد.. شيماء سيف توجه نصيحة للمرتبطين

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها مقطع فيديو جديدا أثناء حلولها ضيفة لبرنامج مساء dmc، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

علقت شيماء على الفيديو قائلة :"فقرة من نصائح خبيرة العلاقات الأسرية شوشو".

يذكر أن شيماء تستعد لعرض "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي ،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز ، نيللي كريم، محمود حميدة ،ماجد الكدواني ،بيومي فؤاد ، غادة عادل.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا؟ أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز ، نيللي كريم، محمود حميدة ،ماجد الكدواني ،بيومي فؤاد ، غادة عادل.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟ وكيف أثر الزواج سلبًا؟

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