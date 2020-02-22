عمرو دياب يتصدر قائمة أنغامي بألبوم "سهران"

أعلن تطبيق "أنغامى" عن تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا فى مصر. وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرنى" الأعلى استماعا على "أنغامى" منذ طرح الألبوم، تلتها أغنية "زي منتي" ثم أغنية "مكانك فى قلبى". طرح الألبوم، تلتها أغنية "زي منتي" ثم أغنية "مكانك فى قلبى". فى حين تراجع حسن شاكوش بمهرجان Advertisements "بنت الجيران" إلى المركز الرابع، وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرًا. "بنت الجيران" إلى المركز الرابع، وكان عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "سهران" مؤخرًا. ويضم الألبوم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة فى الصيف، من إنتاج شركة "ناى".

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