فيديو.. محمد عساف يطرح "شهالحلاوة"

طرح المطرب محمد عساف، أحدث أغنياته باللهجة العراقية بعنوان "شهالحلاوة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "شهالحلاوة" كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود. صابر، توزيع عثمان عبود. يذكر أن محمد عساف شارك فى مهرجان المجاز فى عام 2014 قدم خلال مشاركته "ملحمة عناقيد الضياء" بجانب حسين الجسمى ولطفى بشناق ومحمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية فى العام الماضى إلى جانب الفنان راغب علامة وفى عام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبد اللات. عناقيد الضياء" بجانب حسين الجسمى ولطفى بشناق ومحمد الحجار ، فيما كانت المشاركة الثانية فى العام الماضى إلى جانب الفنان راغب علامة وفى عام 2020 جاءت مشاركته بهذا المهرجان مع الفنان عمر العبد اللات.

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