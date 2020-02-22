بالصورة-هاني شاكر برفقة حفيديه من ابنته الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​هاني شاكر​ صورة جديدة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي برفقة حفيديه، لإبنته الراحلة دينا شاكر.

وتوجّه هاني بالنهنئة لهما بمناسبة عيد ميلادهما، اذ انه علّق على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد ديدو ولولو".

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان هاني شاكر كان قد اصدر قرارا مؤخرا يقضي بعدم السماح لفناني المهرجانات بإحياء الحفلات الغنائية في المنشآت السياحية والملاهي الليلية، ما شكّل ضجة كبيرة وانقسمت الآراء بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له.

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