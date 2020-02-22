ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه الممثل المصري ​باسم سمرة​ أثناء تواجده في إحدى المناسبات الفنية، بحضور الفنان المصري ​محمد رمضان​، وهو يدفع الأخير بعيداً عنه، مما عرضه لهجوم شديد من المتابعين، وإتهموه بالغيرة من رمضان، ردّ سمرة على هذه الإتهامات وقال: "الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان في أحد الأفراح الشعبية منذ فترة كبيرة، والجمهور فسّر بشكل خاطئ الفيديو الذي لم يتعد 30 ثانية".

وأضاف: "مفيش حاجة بيني وبين رمضان وهو أخ وزميل عزيز، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني".

وتابع سمرة: "مع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسم سمرة يوضّح حقيقة إعتداءه على محمد رمضان.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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