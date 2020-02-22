كيف علّقت ماغي بو غصن على وصول الجراد الى لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة ال​لبنان​ية ​ماغي بو غصن​ على خبر وصول ​الجراد​الى لبنان بشكل طريف، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "انا بعرف انو الجراد بدو طقس شوب صح؟ شتي يا دني شتي ما تستحي هلق ويدفا الطقس وصرلنا فترة مجلدين. ما تتآمر علينا متل غيرك"، ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين دعوا الله ان يحمي لبنان من كل أذى.

الجدير ذكره ان ماغي بو غصن كانت قد بدأت مؤخرا تصوير مسلسل "​أولاد آدم​"، ويشارك في بطولته كل من مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

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