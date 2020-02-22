الفيضانات تلحق أضراراً كبيرة بمنزل جورج وأمل كلوني.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أدت الفيضانات التي تضرب عدداً من المناطق في جنوبي ​إنجلترا​، لإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل الصيفي للنجم ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية ​أمل علم الدين​، والذي يقع على جزيرة في قلب نهر التايمز، في بلدة بريركشاي، إضافة الى المنطقة المحيطة به.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تم إلتقاطه من الجو، يظهر حجم الضرر الذي أصاب أجزاء كبيرة من المنزل، فضلاً عن غرق الحديقة وملعب التنس تماماً، كذلك الشرفة الأرضية، بعد أن غمرتهم مياه نهر بعد الفيضان.

يُذكر أن المنزل الذي يمتلكه كلوني، يعود إلى القرن السابع عشر، ويُقدّر سعره بحوالى 12 مليون جنيه إسترليني.

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