هل انضمت جيسيكا سيمبسون الى مسلسل The Real Housewives؟

ميرنا وليد - بيروت - ترددت شائعات كثيرة أكّدت أن النجمة العالمية ​جيسيكا سيمبسون​ البالغة من العمر39 عاما، تحاول الانضمام الى فريق عمل مسلسل " The Real Housewives of Beverly Hills " وهو ما نفاه تماما موقع " غوسيب سكوب" الذي يتحقق من الشائعات التي يتم تداولها حول نجوم هوليوود، حيث تواصل الموقع مع المتحدث باسم جيسيكا سيمبسون والذي أكد أن ما يتم تداوله خاطئ تماما.

وبدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " خبر يؤكد أن جيسيكا سيمبسون تعمل من أجل الانضمام إلى مسلسل المذكور، وبأنها ستكون الإضافة المثالية لهذا العمل.

وفي العام الماضي تداول نفس الموقع شائعة أن سيمبسون أصبحت مهووسة بتناول الطعام بشكل مخيف وهذا ما جعلها تكتسب الكثير من الوزن.

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