ممثلة مصرية على طريق الإعتزال.. إكتشفها!

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية الكوميدية ​إيمان السيد​، رغبتها في اعتزال مهنة التمثيل نهائياً بعدما انتابها الشعور منذ فترة طويلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت إيمان إحساسها مع متابعيها وكتبت: "رغبة مُلِحة وبتزيد مع الوقت في ترك المِهنة".

وبعد هذا التصريح انهالت عليها التعليقات المتفاعلة معها من جانب المتابعين، من بينهم فنانين، حيث علّق الممثل عمرو عبدالعزيز، بقوله "مش لوحدك"، وكتب كريم سامي مغاوري: "وأنا كمان".

ويشار الى أن إيمان السيّد شاركت سابقاً في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة منها "أهل كايرو"، "ربع رومي"، فيلم "الأنسة ماما".

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