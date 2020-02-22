تراند اليوم : إيمان السيد قرفت من الوسط الفني و تتجه الي الاعتزال

أثارت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد منشورها الأخير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي أعلنت من خلاله نيتها في اعتزال الوسط الفني.

وكتبت إيمان السيد، في منشورها على فيسبوك: «رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك ‏المهنة»، لتثير تساؤلات الجمهور وتتصدر قائمة البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان السيد، فنانة كوميدية لم تأخذ فرصتها الكاملة في الوسط الفني، وعلى الرغم من مشاركتها بأدوار ثانوية، إلا أنها استطاعت أن تجذب المشاهد بخفة ظلها، وحضورها على الشاشة، فتركت بصمة في كل أعمالها الفنية.

وكان آخر أعمال إيمان السيد الفنية، مشاركتها في مسلسلي “البرنسيسة بيسة” لـ مي عز الدين، و”ابن أصول” لـ حمادة هلال، واللذان تم عرضهما في الموسم الرمضاني من عام 2019 الماضي.‏