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كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” إنجي شرف ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة كشفت من خلالها عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ” يحيي الشناوي ” وذلك بعد مرور شهر تقريبا على الإعلان عن خطبتهما .
وجاءت الصورة متضمنة كلمة : ” Am Single ” .. وكتبت في تعليقها عليها : ” أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد .. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ” .
ولم تذكر إنجي شرف أسباب الانفصال مكتفية بالإعلان عنه فقط .. وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي واستها ودعت لها بأن يعوضها الله خيرا .
يذكر أن إنجي كانت قد أعلنت خطبتها في يوم 25 من شهر يناير الماضي بصورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة خطيبها .. مشيرة إلى أن الخطبة تمت في إطار عائلي على أن يقام حفل الزفاف بعد انتهاء شهر رمضان .
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي شرف تعلن عن فسخ خطوبتها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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