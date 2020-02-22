عمرو مصطفى : ” أنقذونا من الطاعون “

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشر الفنان والملحن المصري ” عمرو مصطفى ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا وجه من خلاله نداءا عاجلا إلى رئيس الوزراء المصري الدكتور ” مصطفى مدبولي ” ووزيرة الثقافة ” إيناس عبد الدايم ” . حيث طالبهم عمرو مصطفى بالتدخل لإيقاف وجود أغاني المهرجات التي وصفها بإنها كمرض الطاعون ومساعدة نقيب الموسيقيين ” هاني شاكر ” في التصدي لها . فكتب قائلا : ” نداء عاجل إلى وزيرة الثقافة لجمهورية مصر العربية وإلى رئيس وزراء جمهورية مصر العربية أنقذوا صورة مصر أمام العالم .. وأنقذوا أولادنا وأحفادنا من هذا الطاعون ( المهرجانات ) موسيقى الشواذ .. أطالب بقانون يحمي الأجيال القادمة من العبث الممنهج ” . وتابع عمرو مصطفى : ” نقيب الموسيقين لن يكون قادرا على الوقوف وحده أمام هذه الهجمة الشرسة المدعومة من أعداء مصر في الداخل والخارج .. اللهم بلغت اللهم فاشهد .. المواطن عمرو مصطفى ” .

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