فيديو.. فاصل كوميدي يُخرج مورينيو من صدمته قبل موقعة تشيلسي

أبى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، أن يترك نفسه أسيرا للأحزان والصدمات التي يتلقاها مؤخرا، رغم الأزمة التي يعاني منها فريقه هذه الأيام، في ظل كثرة إصابات لاعبيه، وفقدان أهم عناصره.

وظهر مورينيو في مؤتمر صحفي، الجمعة، قبل ديربي لندن ضد فريقه الأسبق، تشيلسي، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وفاجأ المدرب البرتغالي الصحفيين وكل وسائل الإعلام بظهوره في مزاج جيد، رغم معضلة "السبيرز" الهجومية، الكامنة في غياب الثنائي سون هيونج مين وهاري كين حتى نهاية الموسم بسبب الإصابات، حيث قدم فاصلا من اللقطات والتعليقات الكوميدية رغم الورطة التي يعاني منها.

وتعرض سون لكسر في ذراعه قبل بضعة أيام، ليتأكد غيابه لعدة أشهر، على حد قول المدرب البرتغالي، لينضم إلى الهداف كين الذي أصيب من قبل وتأكد غيابه لقرب نهاية الموسم.

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وواجه مورينيو أسئلة الصحفيين بحس كوميدي واضح، مضيفا تعليقاته الساخرة والمضحكة على إجاباته، حيث توجه أحد الصحفيين له بسؤال حول مدى مدة غياب سون عن الملاعب، فرد مازحا: "وفقا له (مشيرا للمسؤول الإعلامي) فإنه سيغيب لأسابيع، عدد مهول من الأسابيع، أو لأشهر قليلة"، ساخرا من طول المدة.

وأتبع المدرب البرتغالي إجابته ضاحكا، وقام بمصافحة المسؤول الإعلامي للنادي اللندني، قبل أن ينخرط في الضحك بشكل لا إرادي بعد سؤال صحفي آخر له، معلقا عليه "يا إلهي.. يا جاري، أنت صديقي".

ولم يكتف مدرب السبيرز بذلك، بل شاهد مجموعة من الصبية خارج قاعة المؤتمر الصحفي، ليشير إليهم ويداعبهم على طريقة المشجعين: "هيا هيا"، ليردد الأطفال ما قاله مورينيو بصخب.

وتسببت تصرفات مورينيو الكوميدية في ضحك جميع الصحفيين الموجودين بالقاعة.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف جاره تشيلسي الرابع.



