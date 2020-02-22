جروح وشعر مستعار.. أسرار يكشفها تشريح جثة مايكل جاكسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت تقارير حديثة عن مفاجآت تخص تشريح جثة أسطورة الغناء العالمي مايكل جاكسون.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد تبين إصابته بجروح في الذراعين والفخذين والكتفين، يعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم، وكذلك وجود آثار واضحة للعديد من جراحات التجميل التي خضع لها.

وأظهر التشريح وجود ندبتين جراحيتين خلف أذنيه وندوب أخرى على جانبي الأنف، وندوب في قاعدة عنقه وعلى ذراعيه ومعصميه، استنتج الأطباء فيما بعد أنها ناجمة عن العمليات التي قام بها.

وأوضح أن اللون الوردي الدائم لشفتيه كان ناتجا عن وشم تجميلي، ووشم الحاجبين باللون الأسود، إلى جانب وشم أسود ذي شكل غريب في فروة رأسه.

كما كشف عن أن شعر مايكل جاكسون كان مستعاراً، حيث إن ملك البوب قبل وفاته كان أصلع تماماً باستثناء بقع من "شعر زغبي".





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وقال مصدر مقرب من مغني البوب لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كان عبارة عن جلد وعظام، وسقط شعره، ولم يقتات شيئاً سوى الأدوية عند وفاته".

وأضاف: "الحقن تظهر في جميع أنحاء جسمه، والتشوه الناجم عن سنوات من الجراحة التجميلية يدل على أنه كان في حالة ذبول نهائية لعدة سنوات".





ويعتقد أن جاكسون بدأ ارتداء شعر مستعار لأول مرة بعد تعرضه لحادث انفجار مبكر لألعاب نارية أثناء تصوير إعلان بيبسي عام 1984، أدى إلى اشتعال شعره وتعرضه لحروق.

وتوفي جاكسون في 25 يونيو/حزيران عام 2009 عن عمر يناهز 50 عاماً، بعد أن أخذ جرعة زائدة من المخدر الجراحي "Propofol" بقصره في لوس أنجلوس.

