نانسي عجرم تعود مرة جديدة الى مصر هذا الشهر

تعود النجمة اللبنانية نانسي عجرم الى مصر في الأيام المقبلة لاحياء حفل فني آخر وذلك بعدما تألقت في حفل غنائي بمناسبة عيد الحب في استاد القاهرة بحضور حوالي الثمانين الف شخصاً.

وضربت “عجرم” موعداً مع الجمهور المصري على المسرح المكشوف في “زيد بارك” بمدينة الشيخ زايد، بتاريخ 28 شباط الجاري، سيشاركها في الحفل النجم المصري تامر حسني.

من جهة أخرى، تعمل نانسي عجرم على ألبوم غنائي جديد، من المتوقع صدوره في الفترة المقبلة. ويضم ما يقارب الـ 10 اغنيات منوعة ما بين الرومانسي والإيقاعي مع لهجات مختلفة بين لبناني، مصري، وخليجي.

Advertisements

وقد بدأت ملامح الأغنيات تظهر تدريجياً يوماً بعد يوم، فبعد ان كشف النجم زياد برجي عن تعاون مع نانسي في أغنية بعنوان “بدي حدا حبو” كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي.

أما الملحن بلال سرور فقد كشف عن تعاون جديد مع نانسي بأغنية من الحانه تحمل عنوان “حبك سفاح” كتابة شادي نور وتوزيع هاني يعقوب. وأكد “سرور ان الأغنية مختلفة جداً.

آخر اصدارات نانسي الغنائية “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. والفيديو كليب صورته تحت ادارة المخرج رجا نعمة. ويحقق الكليب انتشاراً واسعاً.