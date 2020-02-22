ننشر القائمة الكاملة لمطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قائمة بأسماء المطربين والفرق الممنوعة من الغناء، وضمت القائمة 23 مطربا وفرقة مهرجانات.



وشملت الأسماء، كلًا من: "أبو ليلة، والديزل، والزعيم، والعصابة، والمدفعجية، وأوكا واورتيجا، وحسن شاكوش، وريشا كوستا، وعلي سمارة وأحمد عزت، والدخلاوية، وولاد سليم، وحمو بيكا، وشواحة، وفرقة نجوم المهرجانات، وعلاء فيفتي، وعمر كمال، وعمرو حاحا، وفرقة الصواريخ، وفرقة العفاريت، ووفرقة الكعب العالي، وكزبرة وحنجرة، ومجدي شطة، ووزة مطرية".



وذكر بيان النقابة، عقب انتهاء القائمة إن المنع يشمل كذلك جميع مطربي وفرق المهرجانات ممن لم يذكروا في الكشف وغيرهم ممن لا يحملون كارنيه المهن الموسيقية.



وكان هاني شاكر، قد أصدر قرارا منذ يومين بالتنبيه على كافة المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بوقف التعامل نهائيا مع مطربي المهرجانات.

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وقال شاكر في بيانه، إن شروط عضوية أو تصاريح الغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط وإنما لابد من توافر شروط أخرى في من يحملها في مقدمتها الالتزام بالقيم العليا للمجتمع واختيار كلمات الأغاني بعيدة عن الرذيلة والعادات السيئة.

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