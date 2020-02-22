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شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا فى الصدارة.. تعرف على نجوم الغناء الأكثر كرها على " تويتر " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقي بعض النجوم العالميين بعض التعليقات السلبية من خلال صفحاتهم عبر الـ social media وهوما يجده البعض أمرغريب يثير بعض الجدل، فحسب موقع " etcanada "، فقد أجرت شركة Bose and Currys PC World دراسة على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " Twitter " لبعض أهم نجوم الموسيقى، لكي تكشف عن قائمة النجوم " الأكثر كرها" والذين يتلقون أكبرقدر من التعليقات السلبية بالمقارنة مع أي فنان آخر ، وما لفت الأنظارأن القائمة تضم عدد من أهم و أشهر وأنجح النجوم في العالم كله .
شاكيرا
تتصدر القائمة النجمة العالمية شاكيرا ذات الـ ( 45 عاما ) التي نالت نسبة كره بنسبة 45 % و هي نسبة كبيرة بالمقارنة مع باقي النجوم و ذلك بالرغم من أن شاكيرا تمتلك تاريخ فني مذهل حافل النجاحات والإنجازات في عالم الموسيقي والغناء .
كاني ويست
بينما جاء في المركز الثاني نجم الراب العالمي كاني ويست حيث نال نسبة الي 38 % ، ثم يأتي في المركز الثالث النجم العالمي دريك بنسبة 37 % .
وعن المركز الرابع من قائمة النجوم الغناء المكروهين علي " تويتر " فكان من نصيب النجم العالمي إيمنيم بنسبة 36 % ، و جاء بالمركز الخامس النجمة العالمية كاردي بـ 35 % .
نجوم مكروهين علي تويتر
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