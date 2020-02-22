شكرا لقرائتكم خبر عن "حتى لا يطير الدخان" لـ مصطفى شعبان خارج الماراثون الرمضانى..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الإعلان عن تجهيزات المسلسل، إلا أن صناع "حتى لا يطير الدخان" بطولة النجم مصطفى شعبان، قرروا تأجيل المسلسل وخروجه من السباق الرمضانى المقبل، وعرضه في رمضان 2021، بسبب ضيق الوقت، حتى يتثنى لصناعه التركيز وتقديم عمل يحترم عقلية المشاهد، وهو الأمر الذى دفع للتأجيل، وكان قد سبق ونشر "الخليج 365 " شكوك حول مشاركة مصطفى شعبان فى رمضان المقبل.

وكانت شركة العدل قد أعلنت عن التعاقد مع مصطفى شعبان على تقديم رواية "حتى لا يطير الدخان" في وقت متأخرمقارنة بباقى المسلسلات المقررعرضها في شهر رمضان، ورغم ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات وتجهيز الديكورات وكل هذه الأمور كان هناك اتجاه قوى للسير قدماً في هذا العمل ولكن شهدت الأيام الماضية تطورات جعلت مسألة تصوير المسلسل وعرضه في شهر رمضان صعبة.

وكان الزعيم عادل إمام قد سبق وقدم رواية "حتى لا يطير الدخان" في فيلم سينمائي عام 1984، من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان وأحمد راتب وسناء شافع وحقق العمل نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأفلام التى قدمها عادل امام فى مشواره السينمائى.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولته مع نجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.