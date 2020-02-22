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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي حقيقة انضمام جيسيكا سيمبسون لمسلسل The Real Housewives والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون ضحية للشائعات خلال الساعات الماضية، و ذلك بتداول عدد من التقاريرالتي تؤكد أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 39 عاما ) تحاول الانضمام لفريق عمل مسلسل " The Real Housewives of Beverly Hills " وهو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " الذي يتحقق من الشائعات التي يتم تداولها حول نجوم هوليوود، حيث تواصل الموقع مع المتحدث باسم جيسيكا سيمبسون والذي أكد أن ما يتم تداوله خاطئ تماما .
جيسيكا
بدأت الشائعة بنشرموقع " National Enquirer " تقرير يؤكد أن جيسيكا سيمبسون تجري حاليا محادثات من أجل الانضمام إلى مسلسل " The Real Housewives of Beverly Hills "، ويقول مصدر للموقع إن سيمبسون ستكون الإضافة المثالية لهذا العمل .
و لم تكن هذه الشائعة الأولي التي يطلقها موقع " National Enquirer " عن جيسيكا سيمبسون و هو ما جعل الكثيرين يؤكدون ان هذا الموقع يستمتع بخلق الشائعات حول أهم و أشهر نجوم العالم ، بل نشر الموقع في 2017 شائعة أيضا عن جيسيكا سيمبسون انها حامل من " ايريك جونسون " وذلك بهدف الحفاظ علي زواجها مستقر .
وفي العام الماضي تداول نفس الموقع شائعة أن سيمبسون أصبحت مهووسة بتناول الطعام بشكل مخيف وهوما جعلها تكتسب الكثير من الوزن .
النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون
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