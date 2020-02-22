تراند اليوم : ياواد يابت.. الراقصة المتحولة جنسيا ” نور الطالبي ” تظهر من جديد

نشرت الراقصة المغربية نور الطالبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بأحدث إطلالاتها يعد فيديو الرقص المثير للجدل على تطبيق انستجرام.

وظهرت المغربية نور الطالبي، في الصور بملابس كاجوال من القطيفة، باللون النبيتي، وتفاعل معها الجمهور من خلال الإعجاب والتعليق على الصور.

جاء ذلك بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال الميديا لاسيما انستجرام، مقطع فيديو قصيرا للراقصة المغربية نور الطالبي، وهي ترقص في إحدى حفلات الزفاف بطريقة مثيرة.

وظهرت نور الطالبي، ترتدي القفطان المغربي، وتؤدي وصلة من الرقص الشرقي أمام أحد الأعراس المغربية، في ظل تفاعل الحضور معها بالرقص والتصوير بالهواتف الجوالة.

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الفيديو أحدث جدلًا بين نشطاء السوشيال ميديا، لاسيما انستجرام، وتباينت التعليقات بين الإعجاب برقص نور الطالبي، وبين تلميحات حول عملية التحويل الجنسي التي أجرتها من فترة طويلة.

يذكر أن نور الطالبي، اسمها الحقيقي قبل إجراء عملية التحول الجنسي: نور الدين الطالبي، وولدت عام 1970 بمدينة أكادير المغربية، وبعد إجراء العملية أبقت على اسم نور فقد بدلًا من «نور الدين».