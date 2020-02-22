تراند اليوم : مي عز الدين خارج السباق الرمضاني لهذه الاسباب

كنا قد انفردنا قبل أيام بخبر خروج مسلسل الممثل المصري عمرو يوسف “خالد بن الوليد” من السباق الرمضاني لعام 2020، ويبدو أن الممثلة المصرية ​مي عز الدين باتت خارج السباق الرمضاني.

فمي كانت قد أعلنت عن مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل “​خيط حرير” والذي ستتعاون فيه مع الكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي سبق وقدمت معه مسلسل “رسايل”، والمخرج ابراهيم فخر ايضاً.

ولكن العمل لن يرى النور والسبب هو عدم الإستقرار على فريق عمل المسلسل حتى الآن ولم يتم بدأ التحضيرات الخاصة بالمسلسل بالرغم من الاعلان عنه وهو ما يعني بأن مي لن تلحق الموسم الرمضاني والذي بات قريباً