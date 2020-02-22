كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 02:50 مساءً - أجرت الفنانة السورية ” أصالة ” لقاءا مع قناة ” سكاي نيوز عربية ” تحدثت من خلاله عن انفصالها عن زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” وتأثير هذا الأمر عليها .
حيث كشفت أصالة في حديثها أن الفترة التي غنت فيها أغنيتها ” شامخ ” كانت تشعر بالانكسار والحزن قائلة : ” كنت مكسورة وحزينة كتير وكنت تعبانة نفسيا بتعالج عند دكتورين ومازلت بتعالج .. مريت بظروف سيئة للغاية أدت لانفصالي ” .
وتابعت : ” كنت بحالة غير مستقرة ومش مرتاحة واللي صورته كان الحقيقة وهذا جزء من شخصيتي إني بطلع زي ما أنا للناس ” .
وعن طارق العريان قالت أصالة إنها أحبته كثيرا وكانت شديدة التعلق به قائلة : ” مو أي رجل لإنه كنت بحبه ومعلقة فيه لدرجة كبيرة .. وأنا عموما الحب والعشق في حياتي مو سهل ولكن حبيته كتير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن طلاقها من طارق العريان : ” كنت مكسورة وحزينة وأتعالج نفسيا .. حبيته كتير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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