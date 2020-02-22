أصالة: لجأت للطب النفسي لتخطي أزمة انفصالي عن طارق العريان

كشفت الفنانة السورية أصالة عن تعرضها لفترة نفسية عصيبة عقب انفصالها مؤخرا عن زوجها المخرج طارق العريان، وأنها لجأت للأطباء النفسيين لتخطي أزمتها.

وأضافت أصالة، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" في باريس، أن الفترة التي شهدت إطلاقها أغنية "شامخ" بعد الانفصال، كانت تعاني من تعب نفسي وكانت مكسورة وحزينة وفي ظروف سيئة للغاية.

وتابعت: "كنت متعلقة به كتير. وكنت بحبه. وأنا عموما الحب في حياتي مش سهل"، مؤكدة أنها "تعشق" بكل جوارحها.

وأشارت إلى أنها تعرف أن الناس يحفظون عنها قوتها وضعفها وشموخها وانكسارها، وأن أحد أسباب قربها من الناس أنها "مترجمة"، على حد تعبيرها، مؤكدة أنها تعشق هذا النوع من العلاقة بينها وبين جمهورها.

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أصالة قالت أيضا إنها لا تهتم بالموضة حتى لو كانت بباريس كما هي الآن، وأنها تهتم أكثر "بفاشون" صوتها ومودها أثناء أي أغنية، لافتة إلى أنها "شاطرة" بشراء ملابس أولادها بشكل أكبر.

وحول حفلاتها خلال موسم الرياض الماضي، قالت أصالة إنه تربطها علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودي.

وعن مشاريعها الجديدة، نوهت بأنها ستبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل الذي سيكون ألبوما خليجيا.

كانت أصالة، أعلنت الشهر الماضي، عن انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي، وقدما عشرات الكليبات الغنائية.



