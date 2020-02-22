مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل مسلسل "حارس القدس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عقدت أسرة مسلسل "حارس القدس" مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء مرحلة تصوير العمل في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. والعمل من تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والإشراف العام لوزير الإعلام السوري عماد ساره والاستشارة الدينية والتاريخية للأب الياس زحلاوي.

شهد المؤتمر الذي حضره المخرج والكاتب ومدير المؤسسة المنتجة والأب الياس زحلاوي، إضافة إلى الفنانين رشيد عساف واسكندر عزيز ويحيى بيازي، الحديث في العديد من التفاصيل مع بعض التوضيحات من قبل المشاركين به أبرزها توضيح المخرج باسل الخطيب أن مسلسل "حارس القدس" هو مشروعه منذ قبل ما يقارب الثلاثة أعوام عندما بدأ العمل على الفكرة.

ويتناول العمل سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي الذي تميز بمواقفه الوطنية والنضالية على مستوى الوطن العربي، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية.

ويبدأ سير الأحداث منذ طفولته في حلب حيث بدأت تتوضح معالم شخصيته في تمرده ورفضه لكل أشكال الظلم، والقهر، ومحبته لفعل الخير، ومد يد العون لمن يحتاج إليها، مرورا بمرحلة دراسته علوم اللاهوت والفلسفة في دير الشير بجبل لبنان، انتقالا إلى العديد من المحطات التي مر عبرها في حياته.

وأعلن المخرج باسل الخطيب خلال المؤتمر الصحافي أن العمل تم تصويره بالمرحلة ذاتها مسلسلا تلفزيونيا وفيلما سينمائيا. موضحا في حديثه مع موقع فوشيا على هامش المؤتمر الصحافي أن مشاهد الفيلم تم تصويرها خصوصا للسينما ولم يتم الاستعانة بمشاهد المسلسل لتركيب مشاهد الفيلم.

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ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم منهم رشيد عساف، سامية جزائري، سليم صبري، صباح جزائري، أمل عرفة، يحيى بيازي، إسكندر عزيز، إيهاب شعبان، عهد ديب، ليا مباردي، نادين قدور، ربى الحلبي، آمال سعد الدين. وغيرهم الكثير.

وتحدث مدير المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني لموقع فوشيا مبينا أن العمل يشكل رسالة وطنية وإنسانية سورية إلى العالم من خلال نقله لظروف وحياة ورسالة المطران إيلاريون كبوجي.

كما تحدث الكاتب حسن م يوسف موضحا النقاط والمحاور التي تناولها أثناء كتابته لسيناريو العمل وتحويله للسيرة الذاتية إلى عمل درامي وفني.

كذلك التقت فوشيا الفنان يحيى بيازي الذي تحدث عن مشاركته في العمل وملامح شخصيته التي يقدمها.