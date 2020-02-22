والدة حلا الترك تستعين بفضل شاكر للتعبير عن شوقها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في مقطع فيديو تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، وهي تغني أغنية "معقول أنساك" للفنان اللبناني فضل شاكر وهو الظهور الأول للسابر بعد أزمتها مع جدة أبنائها مها الترك.

ورأى الكثيرون ممن تداولوا الفيديو بأن السابر التي غنت الأغنية بصوت جميل، تستعين بفضل للتعبير عن شوقها ورغبتها في لقاء أبنائها من جديد بعد فترة من الغياب، وأنها تحاول من خلال كلمات الأغنية إيصال رسالة مفادها عدم نسيانها لأبنائها ورغبتها الملحة في مقابلتهم من جديد؛ إذ بدت معاناتها في صوتها الحزين أثناء أداء الأغنية.

وكانت السابر خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ظهرت منهارة، خلال بث مباشر تداولته عدة صفحات فنية وكشفت عن تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل امرأة، فسرها متابعون أنها جدة أولادها مها الترك والدة طليقها وجدة ابنتها حلا وتأكد ذلك بعد تعليق الأخيرة على الفيديو.

وظهرت "السابر" في مقطع الفيديو تقول إنها تؤمن بالقضاء البحريني الذي أنصفها في أكثر من قضية، مشيرة إلى أنها لم تنشر الخبر مراعاة لأولادها لكن العالم له الظاهر فقط.

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وأضافت السابر: "أنا لا أريد شيئا سوى أولادي، وأنا لا أفعل هذا لكي أكسب تعاطفكم أنا امرأة تحب الحق ولا أريد سوى حقي فقط، حلا ابنتي والأولاد هم أولادي وأنا حملت بهم 9 أشهر وأنجبتهم من بطني وتعبت عليهم وكنت أعمل، فلتظهر ابنتي وابني لايف أنا لا أخاف إلا من الله الذي خلقني".

لترد حينها والدة طليقها والد أبنائها محمد الترك، السيدة مها الترك على إحدى المتابعات المتضامنات مع منى السابر قائلة : "أتمنى قبل ما تسمحي لنفسك تقذفي وتشتمي أن تعرفي كل الحقائق"، مضيفة أنها تصدق كلام منى السابر بسبب تعاطفها معها.

وأضافت مها الترك بأنها لم تحرم منى السابر من أولادها ولكن هم لا يريدونها، وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليها في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة، مشيرة إلى أنها وقفت معها ولكن ما لبثت أن كشفت حقيقتها، مؤكدة أنها تحب أحفادها وسوف تقف إلى جانبهم في أي شيء يطلبونه منها ولن تقول أكثر لأن الله أمر بالستر.