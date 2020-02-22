شذى تحقق مليون مشاهدة بأغنية "أجمل أوقات"

حققت أغنية شذى الجديدة "أجمل أوقات" مليون مشاهدة على "فيس بوك"، وذلك بعد طرحها بعدة أيام فقط، وبهذه المناسبة علقت شذى وشكرت جمهورها قائلة: "أجمل أوقات تتخطى أول مليون مشاهدة، شكرًا ليكم وعلى دعمكم ليا يا أحلى جمهور في الدنيا".

يذكر أن شذى قد طرحت أغنية "أجمل أوقات" خصيصًا بمناسبة عيد الحب، الأغنية من كلمات محمد عاطف ومن ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم. وتم تسجيل الأغنية تحت إشراف مهندس الصوت خالد سند.

وتم تصوير الأغنية على طريقة ال"Video Lyrics" وهو من إخراج المصور عماد قاسم، الذي تولى أيضًا جلسة التصوير الخاصة بالأغنية، والتي ارتدت فيها شذي فستان "أحمر" حتى يتناسب مع أجواء "عيد الحب".

ويعتبر هذا التعاون هو الأول من نوعه بين شذى وبين المنتج محمد حامد، والذي أكد في بيان صحفي أنه لن يكون الأخير، وأنه يحضر لعدد من المفاجاَت مع شذى ولكنهما فضلا أن يكون التعاون بدايته "حب" بأغنية "أجمل أوقات".

تقول كلمات الأغنية:

"جيت اعترف لك باللي لسة مقولتهوش.. إحساسي بيك معرفش ليه مستغرباه.. أنا شايفة فيك عمري اللي لسه معشتهوش وشريك حياتي اللي امتلك روحي بهواه".

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