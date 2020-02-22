الفلسطينية رشا نحاس تقدم أولى حفلاتها في لندن

مع انشغالها بتحضيرات ألبومها الجديد، تستعد رشا نحاس لإحياء أول حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال سهرة موسيقية يحتضنها مسرح قاعة الملكة إليزابيث، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة 21 فبراير.

وتقدم رشا مشروعها الغنائى المستقل بكلماتها وألحانها وترتكز على الغناء باللغة الإنجليزية، وبدأت رحلتها منذ أربع سنوات بظهور أول ألبوماتها «Am i» وضم أربع أغنيات، بجانب أغنيتها العربية المعروفة «مين بنت صغيرة» والتي حققت من خلالها نجاح كبير وقت طرحها.



وفى وقت سابق، أحيت المطربة الفلسطينية أولى حفلاتها الغنائية فى بلاد المغرب، من خلال مشاركتها فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان «فيزا فور ميوزيك»، الذى احتضنته العاصمة المغربية الرباط، لتمثل رشا بلادها فلسطين فى المهرجان.

رشا نحاس، فنانة فلسطينية، وهي موسيقية، ومؤلفة أغاني وملحنة، ولدت بحيفا وتقيم في برلين، وموسيقاها خليط من الروك آند رول الغربي، وعزف الجيتار الكلاسيكي، والجاز الحر، وتكتب عن الحب، الهوية، الانتماء، الهجرة، البيت، الغرب والشرق، وقامت بعدد من الجولات الغانئية في عدد كبير من دول العالم.

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