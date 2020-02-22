ظافر العابدين ودرة في برنامج «سهرانين»

يستضيف الفنان أمير كرارة، الفنان ظافر العابدين والفنانة درة، في الموسم الجديد من برنامجه "سهرانين"، على قناة ON، اليوم الجمعة.

يتناول اللقاء، أحاديث عن كواليس أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها، كما يتحدثان عن أعمالهما الفنية الجديدة، واستعداداتهما للفترة المقبلة.

وتنضم المطربة كارمن سليمان للقاء، لتقدم باقة من أفضل أغنياتها، فضلا عن تقديم أغنيات متنوعة من الزمن الجميل، يبث اللقاء غدا الجمعة، الموافق 21 فبراير، على قناة ON، في تمام الساعة 11 مساءً.

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