ألحان بليغ حمدى تضئ مسرح الجمهورية

القاهرة – لايف ستايل
تنظم دار الأوبرا المصرية حفلًا بقيادة المايسترو فاروق البابلى يضم مختارات من أعمال الموسيقار الرحل بليغ حمدى، فى الثامنة مساء السبت 22 فبراير على مسرح الجمهورية.
وتضم المختارات الآتي: موسيقي حب ايه، وموال النهار، وحبيبتي من تكون، والهوي هوايا، ويا اهل الهوي، وبلاش تفارق، وانساك، ويا نخلتين في العلالي، وعلشان بحبك انا، والحب اللي كان، وطاير ياهوا، وع الرملة وعدوية" أداء محمد شوقي، وسارة زكي، وأنغام مصطفي، وياسر سليمان.
المعروف أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي (معهد الموسيقى العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغنى وسجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وحقق شهرة عام 1957، عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع اشهر المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد، ولطيفة، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.
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