رويدا عطية تطرح كليب «حدا تاني» على «يوتيوب»

طرحت المطربة رويدا عطية أحدث أغنياتها بعنوان "حدا تانى" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الأغنيات الشهير "أنغامى"، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاونت رويدا عطية في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي علي المولى والملحن فضل سليمان، والموزع الموسيقي إيليا ناستا، وهي إنتاج "المولى بروداكشن" و"اربو" وإشراف سمير المولى.

الأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامر محمود، وتم تصوير مشاهد الكليب في لبنان، وتحديدًا في منطقة عالية، بمشاركة الفنان طارق أنيش.

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